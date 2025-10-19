Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, еще раньше были вопросы относительно так называемого "мирного соглашения" между Израилем и ХАМАС. Казалось, что там мало конкретики.

К теме Алгоритм соглашения между Израилем и ХАМАС могут использовать для мира в Украине, – эксперт

Почему сорвалось перемирие?

Как отметил Ус, соглашение фактически нарушили еще с самого начала. Там было указано, что в течение 72 часов ХАМАС должен вернуть заложников и тела других погибших заложников. Они не вернули тела всех людей.

Кроме того, ХАМАС не должен был играть никакой роли в жизни Газы. Однако там не желают этого делать.

Что начал делать ХАМАС? Там сразу начали публично расстреливать тех, кто, как они считали, сотрудничает с Израилем. И сейчас перед Трампом стоит вопрос. А все твои заявления, что ты там закончил войны – они реально закончены?

– сказал Ус.

Похоже на то, что Трамп банально хочет заявить, будто он что-то достиг. Когда же ничего не сработает, то он будет перебрасывать вину на других. Похожий сценарий может быть и в случае с войной в Украине.

Он заявит, что остановил войну в Украине. Если она продолжится, то Трамп просто скажет, что две стороны не хотят договариваться,

– отметил Ус.

Война Израиля против ХАМАС: кратко