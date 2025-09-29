Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Какой план Дональда Трампа по Сектору Газа?

План президента США относительно будущего Сектора Газы состоит из 20 пунктов. В нем предусмотрено, что:

Газа будет демилитаризованной зоной, свободной от террора, не представляющей угрозы для своих соседей.

Газа будет перестроена на благо его народа, который пострадал более чем достаточно.

Если обе стороны согласятся, то война немедленно прекратится. Израильские войска отступят к согласованной линии, чтобы подготовиться к освобождению заложников. В течение этого времени все военные операции, в частности воздушные и артиллерийские бомбардировки, будут приостановлены, а линии фронта будут оставаться замороженными, пока не будут выполнены условия для полного поэтапного вывода войск.

В течение 72 часов после публичного принятия Израилем этого соглашения все заложники, живых и умерших, будут возвращены.

После освобождения всех заложников Израиль освободит 250 заключенных, пожизненных заключенных, а также 1 700 жителей Газы, которые были задержаны после 7 октября 2023 года, включая всех женщин и детей. За каждого израильского заложника, чьи останки будут освобождены, Израиль освободит останки 15 погибших жителей Газы.

После возвращения всех заложников члены ХАМАС, которые обязуются мирно сосуществовать и сложить свое оружие, получат амнистию. Членам ХАМАС, желающим покинуть Газу, будет обеспечен безопасный проезд в страны, которые их примут.

После принятия этого соглашения полная помощь будет немедленно направлена в Сектор Газа. Объемы помощи будут соответствовать тому, что было включено в соглашение от 19 января 2025 года по гуманитарной помощи. Также будет восстановлена инфраструктура (вода, электроэнергия, канализация), открыты больницы, пекарни, а также в анклав ввезут необходимое оборудование для расчистки завалов и открытия дорог.

Ввоз и распределение помощи в Секторе Газа будет происходить через Организацию Объединенных Наций и ее агентства, Красный Полумесяц, а также другие международные учреждения, которые никоим образом не связаны ни с одной из сторон. Открытие пересечения пропуска Рафах в обоих направлениях будет осуществляться по тому же механизму, что и в рамках соглашения от 19 января 2025 года.

Газа будет управляться под временным переходным руководством технократического, аполитичного Палестинского комитета, ответственного за обеспечение ежедневного функционирования государственных служб и муниципалитетов для населения Газы. Этот комитет будет состоять из квалифицированных палестинцев и международных экспертов, под наблюдением и контролем нового международного переходного органа, "Совета мира", который будет возглавлять президент Дональд Трамп, а другие члены и главы государств будут объявлены позже, включая бывшего премьер-министра Тони Блэра.

Этот орган установит рамки и будет руководить финансированием реконструкции Газы до тех пор, пока Палестинская администрация не завершит свою программу реформ и не сможет безопасно и эффективно вернуть контроль над Газой. Этот орган будет использовать лучшие международные стандарты для создания современного и эффективного управления, которое будет служить народу Газы и способствовать привлечению инвестиций,

– говорится в плане.

План экономического развития Трампа по восстановлению и активизации Газы будет создан путем созыва группы экспертов, которые помогли создать некоторые из цветущих современных мегаполисов на Ближнем Востоке.

В Газе будет создана специальная экономическая зона со льготными тарифами и ставками доступа, которые будут согласованы со странами-участницами.

Никого не будут принуждать покидать Газу, а те, кто желает уехать, смогут свободно это сделать и свободно вернуться. Людей будут поощрять оставаться в анклаве и предлагать им возможность для реализации.

ХАМАС и другие группировки соглашаются не играть никакой роли в управлении Газой, прямо, опосредованно или в любой другой форме. Вся военная, террористическая и наступательная инфраструктура, включая туннели и объекты по производству оружия, будет уничтожена. Под наблюдением независимых наблюдателей будет начат процесс демилитаризации Газы, который будет включать окончательный вывод оружия из анклава.

Региональные партнеры предоставят гарантии того, что ХАМАС и его группировки выполнят свои обязательства, а Новая Газа не будет представлять угрозы для своих соседей или своего народа.

Соединенные Штаты будут сотрудничать с арабскими и международными партнерами для создания временных Международных стабилизационных сил (МСС) для немедленного развертывания в Газе. МСС будут обучать и оказывать поддержку проверенным палестинским полицейским силам в Газе, а также консультироваться с Иорданией и Египтом, которые имеют большой опыт в этой области. Эти силы станут долгосрочным решением для обеспечения внутренней безопасности в анклаве.

Израиль не будет оккупировать и не будет аннексировать Газу. Поскольку МСС установят контроль и стабильность, Армия обороны Израиля выведет свои войска на основе стандартов, этапов и временных рамок, связанных с демилитаризацией, которые будут согласованы между МСС, гарантами и Соединенными Штатами

Фактически Армия обороны Израиля постепенно передаст оккупированную ею территорию Газы Силами безопасности в соответствии с соглашением, которое они заключат с переходной властью, пока не будут полностью выведены из Газы, за исключением присутствия периметра безопасности, которая будет оставаться, пока Газа не будет должным образом защищена от любой новой террористической угрозы,

План Дональда Трампа по Сектору Газа с тем, кто какую территорию будет контролировать / Фото Белого дома

В случае, если ХАМАС задержит или отклонит это предложение, вышеупомянутые меры, включая расширенную операцию по оказанию помощи, будут продолжаться в районах, свободных от террора, переданных от ЦАХАЛ к МСС.

Будет установлен процесс межконфессионального диалога на основе ценностей толерантности и мирного сосуществования, чтобы попытаться изменить менталитет и нарративы палестинцев и израильтян, подчеркивая преимущества, которые можно получить от мира.

Пока процесс реконструкции Газы продвигается, и когда программа реформирования ПА добросовестно выполняется, наконец могут быть созданы условия для надежного пути к палестинскому самоопределению и государственности, что мы признаем стремлением палестинского народа.

Соединенные Штаты установят диалог между Израилем и палестинцами для согласования политического горизонта мирного и успешного сосуществования.

Какая сейчас ситуация в Секторе Газа?