Такое мнение в эфире 24 Канала высказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, добавив, что у израильского премьера теперь будет аргумент, что перемирие нарушили боевики ХАМАС, а не армия Израиля (ЦАХАЛ).

Как будут действовать теперь США?

Иван Ус напомнил, почему ХАМАС согласился на переговоры и пошел на то, чтобы вернуть израильских заложников, хотя это был главный его козырь, чтобы давить на эту страну и ее граждан. Он отметил, что это произошло из-за удара по Катару.

"Раньше ХАМАС и его лидеры были уверены, что они в безопасности, что атаки не будет. Израиль это сделал, поэтому там решили соглашаться на переговоры, пока всех не перестреляли", – озвучил Ус.

Сейчас, когда режим прекращения огня нарушен, очевидно, что ХАМАС на самом деле не пошел на оговоренные ранее договоренности, что ставит США, как посредника, в неудобное положение. Ведь, по словам Уса, Вашингтону придется реагировать на определенные события, чего он делать не хочет.

Вероятно, что во время визита Вэнса в Израиль будут искать хорошую формулировку, которая позволит США сказать, что они сделали все, что могли, вернули всех живых заложников, но усилия не реализовались из-за неготовности всех сторон, поэтому они оставляют эту тему,

– предположил Ус.

Заметьте! Ранее израильский политолог и подполковник запаса ЦАХАЛ Арие Зайден прогнозировал, что режим тишины может быть нарушен, однако не был уверен в том, что это произойдет со стороны ХАМАС в ближайшие месяцы.

Главный консультант Нацинститута стратегических исследований считает, что после такой ситуации со стороны Трампа теперь должно быть пристальное внимание к российско-украинской войне и поиску ее мирного урегулирования. Он отметил, что Украине сегодня важно, чтобы ее европейские партнеры оставались с ней, чтобы наше государство не заставили согласиться на невыгодные для него условия.

Ус убежден, что США не выйдут из переговорного процесса по России и Украине, хотя ранее не раз этот вопрос поднимали. Он объяснил, что у Соединенных Штатов основной противник – это Китай. Чем больше США будут думать, что Китай на стороне России, тем больше будет внутреннее давление, ведь если Вашингтон не будет помогать Украине в противодействии России, то тем самым будет подыгрывать китайскому союзнику.

Коротко о ситуации в Секторе Газа?