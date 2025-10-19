Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel.
Что сейчас происходит в секторе Газы?
Этот инцидент, как считают, является очередным нарушением режима прекращения огня со стороны движения ХАМАС.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока официально не комментировала ситуацию.
Израильский телеканал Channel 12 сообщает, что с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и министром обороны Израиля Израэлем Кацем, а также представителями армии состоялся телефонный разговор относительно событий.
По данным ЦАХАЛ, в пятницу, 17 октября, несколько боевиков вышли из тоннеля в районе Рафах и открыли огонь по израильским войскам, при этом никто не пострадал.
Между тем палестинские чиновники утверждают, что израильская армия совершила 47 нарушений соглашения о прекращении огня с начала его действия в начале октября, в результате чего погибли 38 человек, а 143 получили ранения.
Израиль заявил, что пункт пропуска Рафах между Газой и Египтом будет оставаться закрытым "до дальнейших сообщений", поскольку Нетаньяху обвиняет ХАМАС в недостаточных усилиях для возвращения тел пленных.
Закончилась ли война между ХАМАС и Израилем?
Президент США Дональд Трамп 13 октября прибыл в Израиль с визитом. По его словам, война между ХАМАС и Израилем официально завершена.
Трамп утверждал, что ХАМАС будет придерживаться плана разоружения и сделал запись в гостевой книге израильского парламента, назвав этот день "великим и новым началом".
Ранее в ХАМАС также согласились освободить заложников в ответ на усилия Дональда Трампа достичь мира на Ближнем Востоке.