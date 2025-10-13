Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Times of Israel.

Американский лидер 13 октября прибыл в Израиль. Вскоре он в парламенте страны заявил, что война в Газе официально завершена.

Также он заявил, что ХАМАС будет придерживаться плана разоружения и сделал запись в гостевой книге израильского парламента, назвав сегодняшний день "великим и новым началом".

Это великий день. Это совершенно новое начало, и я думаю, что подобного события еще никогда не было,

– сказал президент США.

Не обошел вниманием глава Белого дома и вопрос освобождения заложников.

"Мы так рады за них. Они будут счастливы и проживут прекрасную жизнь. Они были очень храбрыми", – сказал он.

Дональд Трамп в парламенте Израиля заявил, что война в Газе официально завершена: смотрите видео

На вопрос о том, что произойдет с ХАМАС, если он не будет соблюдать режим прекращения огня, Трамп ответил: "Они будут придерживаться".

К слову, перед тем как отправиться в израильский парламент, Трамп поговорил с журналистами. Он всячески подчеркивал свою роль в заключении соглашения по Газе. От ответа на вопрос о том, что будет дальше, в частности, как обеспечить безопасность и управлять Газой, он уклонился, и детали о дальнейших шагах раскрывать не стал.

Что предшествовало?