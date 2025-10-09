Глава террористической группировки выступил на телевидении. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что заявил лидер ХАМАСа 9 октября?

Лидер Хамаса в изгнании провозгласил окончание войны и начало постоянного перемирия. Соглашение предусматривает открытие контрольно-пропускного пункта в Рафе в обоих направлениях.

Мы получили гарантии от посредников и США, все они подтвердили, что война закончилась навсегда,

– заявил Халиль Аль-Хайя.

В частности, речь идет об арабских посредниках и Турции. Также Израиль освободит всех палестинских женщин и детей.

Напомним, накануне в Париже встретились министры иностранных дел арабских и западных государств, чтобы обсудить вопрос о международных миротворческих силах и помощь в восстановлении Газы после прекращения боевых действий.

Что известно о перемирии с Израилем?