Соответствующие заявления сделал американский лидер Дональд Трамп во время заседания Кабинета министров в Вашингтоне 9 октября, пишет 24 Канал.

Что Трамп говорит о соглашении по Газе?

Американский лидер объяснил, что освобождение заложников – это сложный процесс и он предпочитает не рассказывать, что нужно сделать для их свободы.

Мы отправимся в Египет, где состоится подписание дополнительного соглашения. Мы уже подписали соглашение от моего имени, но теперь состоится официальное подписание,

– заявил Трамп.

Он подчеркнул, что Газа будет перестроена. "В этой части мира некоторые страны имеют огромное богатство, и лишь небольшая часть того, что они зарабатывают, может творить чудеса для Газы", – говорит президент США.

Дональд Трамп отметил, что страны Ближнего Востока, от Катара до Саудовской Аравии и ОАЭ, и богатые, и менее богатые, все объединились. В то же время, по его словам, у него нет определенного мнения относительно решения о "двух государствах". Президент США поддержит то, что выберут страны.

Сейчас нельзя жить в Газе, но мы создадим что-то, где люди смогут жить,

– отметил Дональд Трамп.

Также американский лидер сказал, что израильская сторона попросила его выступить в Кнессете – парламенте Израиля. Он подчеркнул, что это будет первая такая возможность для президента США.

Что известно о плане Трампа по Сектору Газа?