Відповідні заяви зробив американський лідер Дональд Трамп під час засідання Кабінету міністрів у Вашингтоні 9 жовтня, пише 24 Канал.

Що Трамп каже про угоду щодо Гази?

Американський лідер пояснив, що звільнення заручників – це складний процес і він вважає за краще не розповідати, що потрібно зробити для їхньої свободи.

Ми вирушимо до Єгипту, де відбудеться підписання додаткової угоди. Ми вже підписали угоду від мого імені, але тепер відбудеться офіційне підписання,

– заявив Трамп.

Він підкреслив, що Газу буде перебудовано. "У цій частині світу деякі країни мають величезне багатство, і лише невелика частина того, що вони заробляють, може творити чудеса для Гази", – каже президент США.

Дональд Трамп зауважив, що країни Близького Сходу, від Катару до Саудівської Аравії та ОАЕ, і багаті, і менш багаті, всі об'єдналися. Водночас, за його словами, в нього немає певної думки щодо рішення про "дві держави". Президент США підтримає те, що оберуть країни.

Зараз не можна жити в Газі, але ми створимо щось, де люди зможуть жити,

– зазначив Дональд Трамп.

Також американський лідер сказав, що ізраїльська сторона попросила його виступити в Кнесеті – парламенті Ізраїлю. Він наголосив, що це буде перший випадок для президента США.

Що відомо про план Трампа щодо Сектору Гази?