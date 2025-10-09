Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву Трампа в соцмережі Truth Social вночі 9 жовтня.

Що відомо про підписання першої фази мирного плану між Ізраїлем та ХАМАС?

За словами лідера США, Ізраїль і ХАМАС підписали "першу фазу мирного плану". Американський президент уточнив, що це означає, що всі заручники будуть дуже скоро звільнені, а Ізраїль виведе свої війська "до узгодженої лінії". Це Трамп вважає це першими кроками до міцного, тривалого і вічного миру.

Більше подробиць щодо підписання "першої фази мирного плану" між сторонами він не вказав.

До всіх сторін ставитимуться справедливо! Це великий день для арабського та мусульманського світу, Ізраїлю, усіх навколишніх націй і Сполучених Штатів Америки,

– написав Трамп.

Глава Білого дому також подякував Катару, Єгипту та Туреччині за посередництво у врегулюванні війни на Близькому Сході.

Раніше агентство Reuters із посиланням на джерело, інформувало, що глава ХАМАС та керівник єгипетської розвідки проводять зустріч, щоб доопрацювати угоду щодо Гази.