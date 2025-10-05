Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення американського президента Дональда Трампа в його соціальній мережі Truth Social.
Чи можливий мир між ХАМАС та Ізраїлем?
Як заявив Дональд Трамп, з Ізраїлем пройшли переговори, після яких Тель-Авів погодився на відведення військ по встановленій лінії. Цю інформацію передали ХАМАС.
Після того як бойовики підтримають цю ініціативу, негайно введуть у дію режим припинення вогню, що стане кроком до завершення "3000-річної катастрофи".
Щойно ХАМАС підтвердить це, припинення вогню НЕГАЙНО набуде чинності, розпочнеться обмін заручниками та полоненими, і ми рухатимемося до припинення цієї 3000-річної КАТАСТРОФИ,
– повідомив Трамп.
Ізраїль дає Сектору Гази кілька днів на переговори, після яких відбудеться роззброєння руху. За словами прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху, ХАМАС демілітаризують або через дипломатію, або військовим шляхом. Високопосадовець додав, що бойовики можуть діяти лише після бою та дипломатичного тиску.
Таким чином ізраїльська переговорна група на чолі з міністром стратегічних питань Роном Дермером поїде в Каїр, де узгоджуватиме "технічні деталі" щодо звільнення заручників.
Нетаньяху зауважив, що вже на другому етапі угоди палестинські війська мають зупинити свою діяльність. Прем'єр-міністр також слова подякував Дональду Трампу за підтримку та його заяву про те, що він не терпітиме затримок від ХАМАСу.
Що відомо про перемир'я між ХАМАС та Ізраїлем та що йому передувало?
У січні було покладено початок домовленостей про перемир’я між Ізраїлем та Палестиною, а також відбувалися перші етапи передачі заручників.
Ізраїльський журналіст Еміль Шлеймович в ефірі 24 Каналу розповів, що в угоді не був розписаний увесь процес звільнення заручників. За його словами, Ізраїль планував звільнити заручників за допомогою сильного воєнного тиску. Однак це не вдалося, а укладання угоди лише тягнуло час, а натомість лиш гинули люди.
У травні Ізраїль підписав угоду про припинення вогню в Газі, представлену спецпосланцем США Стівом Віткоффом.
ХАМАС погодився частково прийняти план Трампа. Американський лідер давав терористам час до 01:00 5 жовтня за Києвом, інакше обіцяв влаштувати пекло.
Згідно з планом Трампа Сектор Гази стане демілітаризованою, "дерадикалізованою" зоною та "вільною від терористів". Там діятимуть тимчасові Міжнародні сили стабілізації.