Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение американского президента Дональда Трампа в его социальной сети Truth Social.

Трамп заявил, что верит ХАМАС, хотя тот отверг ключевые пункты его мирного плана

Возможен ли мир между ХАМАС и Израилем?

Как заявил Дональд Трамп, с Израилем прошли переговоры, после которых Тель-Авив согласился на отвод войск по установленной линии. Эту информацию передали ХАМАС.

После того как боевики поддержат эту инициативу, немедленно введут в действие режим прекращения огня, что станет шагом к завершению "3000-летней катастрофы".

Как только ХАМАС подтвердит это, прекращение огня НЕМЕДЛЕННО вступит в силу, начнется обмен заложниками и пленными, и мы будем двигаться к прекращению этой 3000-летней КАТАСТРОФЫ,

– сообщил Трамп.

Израиль дает Сектору Газы несколько дней на переговоры, после которых состоится разоружение движения. По словам премьер-министра Беньямина Нетаньяху, ХАМАС демилитаризуют или через дипломатию, или военным путем. Чиновник добавил, что боевики могут действовать только после боя и дипломатического давления.

Таким образом израильская переговорная группа во главе с министром стратегических вопросов Роном Дермером поедет в Каир, где будет согласовывать "технические детали" по освобождению заложников.

Нетаньяху отметил, что уже на втором этапе соглашения палестинские войска должны остановить свою деятельность. Премьер-министр также слова поблагодарил Дональда Трампа за поддержку и его заявление о том, что он не будет терпеть задержек от ХАМАСа.

