21:57, 15 января

Еще до того, как стало известно о заключении соглашения, госсекретарь Блинкен объяснил, как оно будет воплощаться:

ХАМАС, Израиль прекращают огонь. Израиль отводит свои войска. Начинают освобождать заложников. Заключенные выходят из израильских тюрем и возвращаются обратно. И мы резко увеличиваем гуманитарную помощь людям, которые так отчаянно в ней нуждаются,

– сказал он, добавив, что все это происходит в течение шести недель.

Блинкен отметил, что за это время "мы должны договориться о договоренностях, чтобы достичь постоянного прекращения огня... Чтобы Израиль вывел все свои войска из Газы, чтобы ХАМАС не вернулся, и чтобы были созданы необходимые механизмы управления, восстановления безопасности, чтобы Газа могла двигаться дальше.

Блинкен сказал, что над механикой постоянного прекращения огня работали "в течение последних шести-семи месяцев, интенсивно, но тихо, с арабскими партнерами и другими сторонами".