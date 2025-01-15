Все, что известно о договоренности между террористами ХАМАС и Израилем, рассказывает 24 Канал.

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22:14, 15 января

Ожидается, что американские заложники будут освобождены во время начальной фазы перемирия в Газе, о которой было договорено.

В Газе удерживают семь американских заложников. Трое американцев, которые считаются живыми, это Эдан Александер, Сагуи Декель-Чен и Кит Сигел; еще четырех было объявлено мертвыми, а их останки еще не возвращены.

22:13, 15 января

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал заключение соглашения о прекращении огня по заложникам.

Он похвалил посредников Катар, Египет и Соединенные Штаты за "их самоотверженные усилия в заключении этого соглашения".

Он сказал, что прекращение огня должно устранить препятствия для доставки помощи в Газу на фоне "катастрофической" гуманитарной ситуации в анклаве.

22:11, 15 января

ХАМАС заявил, что достижение соглашения о прекращении огня в Газе знаменует собой "решающий поворотный момент" в его "борьбе с врагом".

Соглашение о прекращении агрессии против Газы является достижением для нашего народа, нашего сопротивления, нашей нации и свободных людей мира. Это знаменует решающий поворотный момент в борьбе с врагом, на пути к достижению целей нашего народа по освобождению и возвращению,
- говорится в заявлении ХАМАС в среду.

Террористы поблагодарили посредников, "которые приложили большие усилия для достижения этого соглашения, особенно Катара и Египта".

22:06, 15 января

22:02, 15 января

Правительственное СМИ ХАМАС в Газе призывает жителей анклава не возвращаться до официального начала прекращения огня.

21:59, 15 января

В ЕС отреагировали на соглашение

Я приветствую соглашение о прекращении огня и соглашение о заложниках между Израилем и ХАМАС, которое принесет крайне необходимую помощь тем, кто пострадал от разрушительного конфликта. ЕС продолжает поддерживать все усилия, направленные на долговременный мир и восстановление,
– говорится в сообщении европейского комиссара по вопросам Средиземноморья Дубравки Шуица.

21:57, 15 января

Еще до того, как стало известно о заключении соглашения, госсекретарь Блинкен объяснил, как оно будет воплощаться:

ХАМАС, Израиль прекращают огонь. Израиль отводит свои войска. Начинают освобождать заложников. Заключенные выходят из израильских тюрем и возвращаются обратно. И мы резко увеличиваем гуманитарную помощь людям, которые так отчаянно в ней нуждаются,
– сказал он, добавив, что все это происходит в течение шести недель.

Блинкен отметил, что за это время "мы должны договориться о договоренностях, чтобы достичь постоянного прекращения огня... Чтобы Израиль вывел все свои войска из Газы, чтобы ХАМАС не вернулся, и чтобы были созданы необходимые механизмы управления, восстановления безопасности, чтобы Газа могла двигаться дальше.

Блинкен сказал, что над механикой постоянного прекращения огня работали "в течение последних шести-семи месяцев, интенсивно, но тихо, с арабскими партнерами и другими сторонами".

21:55, 15 января

Байден раскрыл, что будут включать вторая и третья фаза соглашения

По его словам, в течение следующих шести недель Израиль проведет переговоры о необходимых договоренностях для получения второй фазы, которая является окончательным прекращением войны. "Позвольте мне повторить это еще раз: окончательное прекращение войны", –подчеркнул Байден.

Он отметил, что есть низкадеталей для переговоров, чтобы перейти от первого этапа ко второму. Но в плане сказано, что если переговоры продлятся более шести недель, прекращение огня будет продолжаться до тех пор, пока будут продолжаться переговоры.

В потенциальной третьей фазе соглашения "любые последние останки заложников, которые были убиты, будут возвращены их семьям, и начнется большой план реконструкции Газы".

21:51, 15 января

Байден отреагировал на соглашение между Газой и Тель-Авивом

По словам американского президента, соглашение между Израилем и ХАМАС "позволит остановить боевые действия в Газе, увеличить объемы крайне необходимой гуманитарной помощи палестинскому гражданскому населению и воссоединить заложников с их семьями после более чем 15 месяцев заключения".

"Это результат не только чрезвычайного давления, который оказывался на ХАМАС, и изменения регионального баланса после прекращения огня в Ливане и ослабления Ирана, но и настойчивой и кропотливой американской дипломатии", – добавил он.

21:48, 15 января

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступит в силу 19 января. Об этом заявил на пресс-конференции премьер Катара Аль-Тани.

21:48, 15 января

Армия обороны Израиля объявила, что операция по возвращению заложников будет называться "Крылья свободы".

Как сообщают СМИ, подготовка к приему освобожденных заложников уже началась.

21:47, 15 января

Трамп отреагировал на заключение сделки

В своей соцсети Дональд Трамп подтвердил, что было достигнуто соглашение по освобождению израильских заложников. Политик заявил, что те скоро будут дома.

Новый президент подчеркнул собственную заслугу в заключении соглашения, написав, что это "произошло только в результате его исторической победы в ноябре, поскольку это стало сигналом для всего мира, что его администрация будет искать мира и заключать соглашения для обеспечения безопасности всех американцев и союзников".

"С этим соглашением моя команда национальной безопасности, благодаря усилиям специального посланника на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа, продолжит тесно сотрудничать с Израилем и нашими союзниками, чтобы убедиться, что Газа НИКОГДА снова не станет убежищем для террористов", – подчеркнул Трамп.

21:42, 15 января

15 января обе стороны – ХАМАС и Израиль – официально объявили, что приняли условия соглашения, реализация пунктов которого займет 42 дня. Оно предусматривает, что

  • на первом этапе будут освобождены 33 заложников, удерживаемых ХАМАС и его союзниками с 7 октября, включая женщин, детей, мужчин старше 50 лет и раненых. Израиль в обмен на это освободит "многие сотни" палестинских заключенных, в частности палестинцев, осужденных за убийство израильтян.
  • Палестинским гражданским в Газе будет разрешено свободно возвращаться на север анклава;
  • Израильская армия начнет отступать из населенных пунктов во время первого этапа, но останется вдоль границы Газы и Египта. Израиль также сохранит буферную зону внутри Газы вдоль границы с Израилем.
  • Переговоры по достижению второй и третьей фаз соглашения о прекращении огня, которая имеет целью прекратить войну, начнутся на 16-й день выполнения соглашения. Прекращение огня не гарантированно продлится после первого этапа соглашения.
21:39, 15 января

14 января, накануне заключения соглашения, бывший министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что "идеальной сделки" не существует.

Никогда не будет идеальной сделки, и никогда не было возможности ее заключить – каждая сделка будет сопровождаться мучительными издержками,
– сказал он.

Политик подчеркнул, что "оставление 98 заложников в плену выше, чем цена мучительной сделки, которая обсуждается с апреля".

Это заявление прозвучало на фоне протестов в Иерусалиме против нового соглашения о прекращении огня по заложникам. Протестующие, в том числе некоторые семьи заложников, призвали израильское руководство "не сдаваться ХАМАС".

21:36, 15 января

Переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня и обмена заложниками велись несколько месяцев при посредничестве Катара, Египта и США.

В конце декабря 2024 года стало известно, что соглашение готово на 90 процентов.