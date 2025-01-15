Все, что известно о договоренности между террористами ХАМАС и Израилем, рассказывает 24 Канал.
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Ожидается, что американские заложники будут освобождены во время начальной фазы перемирия в Газе, о которой было договорено.
В Газе удерживают семь американских заложников. Трое американцев, которые считаются живыми, это Эдан Александер, Сагуи Декель-Чен и Кит Сигел; еще четырех было объявлено мертвыми, а их останки еще не возвращены.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал заключение соглашения о прекращении огня по заложникам.
Он похвалил посредников Катар, Египет и Соединенные Штаты за "их самоотверженные усилия в заключении этого соглашения".
Он сказал, что прекращение огня должно устранить препятствия для доставки помощи в Газу на фоне "катастрофической" гуманитарной ситуации в анклаве.
ХАМАС заявил, что достижение соглашения о прекращении огня в Газе знаменует собой "решающий поворотный момент" в его "борьбе с врагом".
Соглашение о прекращении агрессии против Газы является достижением для нашего народа, нашего сопротивления, нашей нации и свободных людей мира. Это знаменует решающий поворотный момент в борьбе с врагом, на пути к достижению целей нашего народа по освобождению и возвращению,
- говорится в заявлении ХАМАС в среду.
Террористы поблагодарили посредников, "которые приложили большие усилия для достижения этого соглашения, особенно Катара и Египта".
Правительственное СМИ ХАМАС в Газе призывает жителей анклава не возвращаться до официального начала прекращения огня.
В ЕС отреагировали на соглашение
Я приветствую соглашение о прекращении огня и соглашение о заложниках между Израилем и ХАМАС, которое принесет крайне необходимую помощь тем, кто пострадал от разрушительного конфликта. ЕС продолжает поддерживать все усилия, направленные на долговременный мир и восстановление,
– говорится в сообщении европейского комиссара по вопросам Средиземноморья Дубравки Шуица.
Еще до того, как стало известно о заключении соглашения, госсекретарь Блинкен объяснил, как оно будет воплощаться:
ХАМАС, Израиль прекращают огонь. Израиль отводит свои войска. Начинают освобождать заложников. Заключенные выходят из израильских тюрем и возвращаются обратно. И мы резко увеличиваем гуманитарную помощь людям, которые так отчаянно в ней нуждаются,
– сказал он, добавив, что все это происходит в течение шести недель.
Блинкен отметил, что за это время "мы должны договориться о договоренностях, чтобы достичь постоянного прекращения огня... Чтобы Израиль вывел все свои войска из Газы, чтобы ХАМАС не вернулся, и чтобы были созданы необходимые механизмы управления, восстановления безопасности, чтобы Газа могла двигаться дальше.
Блинкен сказал, что над механикой постоянного прекращения огня работали "в течение последних шести-семи месяцев, интенсивно, но тихо, с арабскими партнерами и другими сторонами".
Байден раскрыл, что будут включать вторая и третья фаза соглашения
По его словам, в течение следующих шести недель Израиль проведет переговоры о необходимых договоренностях для получения второй фазы, которая является окончательным прекращением войны. "Позвольте мне повторить это еще раз: окончательное прекращение войны", –подчеркнул Байден.
Он отметил, что есть низкадеталей для переговоров, чтобы перейти от первого этапа ко второму. Но в плане сказано, что если переговоры продлятся более шести недель, прекращение огня будет продолжаться до тех пор, пока будут продолжаться переговоры.
В потенциальной третьей фазе соглашения "любые последние останки заложников, которые были убиты, будут возвращены их семьям, и начнется большой план реконструкции Газы".
Байден отреагировал на соглашение между Газой и Тель-Авивом
По словам американского президента, соглашение между Израилем и ХАМАС "позволит остановить боевые действия в Газе, увеличить объемы крайне необходимой гуманитарной помощи палестинскому гражданскому населению и воссоединить заложников с их семьями после более чем 15 месяцев заключения".
"Это результат не только чрезвычайного давления, который оказывался на ХАМАС, и изменения регионального баланса после прекращения огня в Ливане и ослабления Ирана, но и настойчивой и кропотливой американской дипломатии", – добавил он.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступит в силу 19 января. Об этом заявил на пресс-конференции премьер Катара Аль-Тани.
Армия обороны Израиля объявила, что операция по возвращению заложников будет называться "Крылья свободы".
Как сообщают СМИ, подготовка к приему освобожденных заложников уже началась.
Трамп отреагировал на заключение сделки
В своей соцсети Дональд Трамп подтвердил, что было достигнуто соглашение по освобождению израильских заложников. Политик заявил, что те скоро будут дома.
Новый президент подчеркнул собственную заслугу в заключении соглашения, написав, что это "произошло только в результате его исторической победы в ноябре, поскольку это стало сигналом для всего мира, что его администрация будет искать мира и заключать соглашения для обеспечения безопасности всех американцев и союзников".
"С этим соглашением моя команда национальной безопасности, благодаря усилиям специального посланника на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа, продолжит тесно сотрудничать с Израилем и нашими союзниками, чтобы убедиться, что Газа НИКОГДА снова не станет убежищем для террористов", – подчеркнул Трамп.
15 января обе стороны – ХАМАС и Израиль – официально объявили, что приняли условия соглашения, реализация пунктов которого займет 42 дня. Оно предусматривает, что
- на первом этапе будут освобождены 33 заложников, удерживаемых ХАМАС и его союзниками с 7 октября, включая женщин, детей, мужчин старше 50 лет и раненых. Израиль в обмен на это освободит "многие сотни" палестинских заключенных, в частности палестинцев, осужденных за убийство израильтян.
- Палестинским гражданским в Газе будет разрешено свободно возвращаться на север анклава;
- Израильская армия начнет отступать из населенных пунктов во время первого этапа, но останется вдоль границы Газы и Египта. Израиль также сохранит буферную зону внутри Газы вдоль границы с Израилем.
- Переговоры по достижению второй и третьей фаз соглашения о прекращении огня, которая имеет целью прекратить войну, начнутся на 16-й день выполнения соглашения. Прекращение огня не гарантированно продлится после первого этапа соглашения.
14 января, накануне заключения соглашения, бывший министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что "идеальной сделки" не существует.
Никогда не будет идеальной сделки, и никогда не было возможности ее заключить – каждая сделка будет сопровождаться мучительными издержками,
– сказал он.
Политик подчеркнул, что "оставление 98 заложников в плену выше, чем цена мучительной сделки, которая обсуждается с апреля".
Это заявление прозвучало на фоне протестов в Иерусалиме против нового соглашения о прекращении огня по заложникам. Протестующие, в том числе некоторые семьи заложников, призвали израильское руководство "не сдаваться ХАМАС".
Переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня и обмена заложниками велись несколько месяцев при посредничестве Катара, Египта и США.
В конце декабря 2024 года стало известно, что соглашение готово на 90 процентов.