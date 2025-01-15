Соглашение предусматривает три этапа, первый из которых продлится 42 дня. Это станет первым прекращением огня за более чем год израильской операции в Секторе Газа.
Основные пункты:
- Освобождение 33 израильских заложников, удерживаемых ХАМАС с октября 2023 года.
- Израиль выпустит несколько сотен палестинских заключенных, в том числе осужденных за убийство израильтян.
- Гражданским в Газе позволят вернуться на север региона, израильские войска частично отступят.
- Переговоры по следующим этапам соглашения начнутся на 16-й день, но продолжение перемирия не гарантируется.