Наприкінці 2024 року ЗМІ повідомляли, що угода про припинення вогню між Тель-Авівом та Газою готова на 90 відсотків. Очікувалося, що вона включатиме також обмін полоненими та участь міжнародних посередників: США, Катару та Єгипту, передає 24 Канал із посилання на CNN.

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Про що домовилися ХАМАС та Ізраїль

15 січня сторони конфлікту підтвердили, що погодилися на угоду, яка призупинить бойові дії у Секторі Гази та призведе до поетапного звільнення заручників і палестинських в’язнів.

Дана угода передбачає три етапи, перший з яких триватиме 42 дні. Це стане першим припиненням вогню за понад рік ізраїльської операції в Секторі Гази.

Основні пункти: