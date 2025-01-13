Водночас у Польщі ухвалили резолюцію, за якою Варшава гарантує вільну та безпечну участь лідерів Ізраїлю в урочистих заходах в Освенцимі. Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко сказав 24 Каналу, який вплив на потенційний арешт Владіміра Путіна матимуть ці події.

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Кейс Нетаньягу спрацював проти МКС

Фактор Нетаньяху зараз чітко пропрацьовує промосковську лінію. Зараз у 124 країн, окрім України, є привід, щоб послатися на кейс Нетаньяху щодо потенційного арешту Владіміра Путіна.

На думку політолога, Міжнародний кримінальний суд дійсно схибив у темі Нетаньяху, проте це не означає, що треба повністю знецінювати величезну роботу, яку здійснює Офіс Генерального прокурора разом з МКС щодо фіксації злочинів росіян в Україні.

До слова, Офіс Генпрокурора зареєстрував понад 152 тисячі воєнних злочинів росіян й відкрив кримінальні провадження.

МКС почав гальмувати, що абсолютно недоречно, адже зло має бути покаране. У цій ситуації очевидно, що треба актуалізовувати тему ордера,

– зазначив Чаленко.

До речі, дивно, що МКС не видає ордер Путіну щодо атак на українську енергетику протягом 2022 – 2023 років. Адже відповідні ордери були видані на арешт високопоставлених російських військових. Зокрема, командувача дальньої авіації повітряно-космічних сил Росії Сєргєя Кобилаша і командувача Чорноморського флоту Росії Віктора Соколова. Російський диктатор має звинувачення виключно за викрадення українських дітей.