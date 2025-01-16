Відповідну інформацію оприлюднили у четвер. 16 січня, Через це відклали засідання уряду Ізраїлю для затвердження угоди до моменту підтвердження, що ХАМАС приймає всі умови. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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У чому Нетаньягу звинувачує ХАМАС

За даними видання, в офісі прем'єра Біньяміна Нетаньяху стверджують, що ХАМАС відмовився від деяких домовленостей в останню хвилину, чим створив "кризу" для завершення угоди про звільнення заручників, захоплених бойовиками під час рейду угруповання на Ізраїль у жовтні 2023 року.

На тлі цього Тель-Авів вирішив відтермінувати засідання уряду. Зазначається, що так буде, поки посередники не підтвердять остаточну згоду ХАМАС з запропонованими деталями угоди. Своєю чергою високопоставлений чиновник ХАМАС Іззат ель-Решик заперечує цю інформацію.

ХАМАС, який США та багато інших країн визнали терористичним угрупованням, дотримується угоди, оголошеної посередниками, заявив лідер Іззат аль-Рішк,

– ідеться у статті.

Зауважимо, що Ізраїль посилив атаки на Сектор Гази після оголошення угоди про припинення вогню. Ізраїльські авіаудари тривали всю ніч, офіційних коментарів від ізраїльської армії поки не було. Журналісти описують ситуацію як одну з найінтенсивніших хвиль бомбардувань за останній час.