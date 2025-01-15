22:14, 15 січня

Очікується, що американські заручники будуть звільнені під час початкової фази перемир'я в Газі, про яку було домовлено.

У Газі утримують семеро американських заручників. Троє американців, які вважаються живими, це Едан Александер, Сагуї Декель-Чен і Кіт Сігел; ще чотирьох було оголошено мертвими, а їхні останки ще не повернуто.