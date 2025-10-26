Американский лидер отметил, что ХАМАС должен быстро начать возвращать тела погибших заложников, в частности двух американцев, иначе другие страны, вовлеченные в этот "большой мир", примут меры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его заявление в Truth Social.

Смотрите также Израиль снова бомбит Газу: аналитик объяснил, почему "мирное согласование" сорвали

Что сказал Трамп о мире на Ближнем Востоке?

Президент США отметил, что некоторые тела трудно вернуть. Тогда как другие ХАМАС может начать возвращать сейчас, но по какой-то причине не делает этого.

Возможно, это связано с их разоружением, но когда я сказал: "К обеим сторонам будут относиться справедливо", это касается только того случая, если они выполнят свои обязательства,

– сказал Трамп.

А также добавил, что он очень внимательно следит за этим и будет смотреть, что будет происходить в течение следующих 48 часов.

Какова ситуация на Ближнем Востоке: коротко о главном