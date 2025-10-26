Американский лидер отметил, что ХАМАС должен быстро начать возвращать тела погибших заложников, в частности двух американцев, иначе другие страны, вовлеченные в этот "большой мир", примут меры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его заявление в Truth Social.
Что сказал Трамп о мире на Ближнем Востоке?
Президент США отметил, что некоторые тела трудно вернуть. Тогда как другие ХАМАС может начать возвращать сейчас, но по какой-то причине не делает этого.
Возможно, это связано с их разоружением, но когда я сказал: "К обеим сторонам будут относиться справедливо", это касается только того случая, если они выполнят свои обязательства,
– сказал Трамп.
А также добавил, что он очень внимательно следит за этим и будет смотреть, что будет происходить в течение следующих 48 часов.
Какова ситуация на Ближнем Востоке: коротко о главном
Президент США, находясь в Израиле 16 октября, заявил, что война в Газе официально завершена. Однако 19 октября режим прекращения огня был нарушен боевиками ХАМАС.
Они атаковали израильские войска в районе Рафах, а в ответ Израиль нанес авиаудары по центру Газы. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху созвал срочную встречу высокопоставленных чиновников по реакции на нападение палестинской группировки.
Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус считает, что теперь Трамп должен внимательнее относиться к российско-украинской войне, которую стремится как можно быстрее завершить.