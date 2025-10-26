Американський лідер зазначив, що ХАМАС повинен швидко почати повертати тіла загиблих заручників, зокрема двох американців, інакше інші країни, залучені до цього "великого миру", вживуть заходів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його заяву у Truth Social.

Що сказав Трамп про мир на Близькому Сході?

Президент США зазначив, що деякі тіла важко повернути. Тоді як інші ХАМАС може почати повертати зараз, але з якоїсь причини не робить цього.

Можливо, це пов'язано з їхнім роззброєнням, але коли я сказав: "До обох сторін ставитимуться справедливо", це стосується лише того випадку, якщо вони виконають свої зобов'язання,

– сказав Трамп.

А також додав, що він дуже уважно стежить за цим та дивитиметься, що відбуватиметься протягом наступних 48 годин.

Яка ситуація на Близькому Сході: коротко про головне