Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, ще раніше були питання щодо так званої "мирної угоди" між Ізраїлем та ХАМАС. Здавалося, що там мало конкретики.

До теми Алгоритм угоди між Ізраїлем та ХАМАС можуть використати для миру в Україні, – експертка

Чому зірвалося перемир'я?

Як наголосив Ус, угоду фактично порушили ще з самого початку. Там було вказано, що продовж 72 годин ХАМАС має повернути заручників та тіла інших загиблих заручників. Вони не повернули тіла усіх людей.

Крім того, ХАМАС не мав відігравати жодної ролі в житті Гази. Однак там не бажають цього робити.

Що почав робити ХАМАС? Там одразу почали публічно розстрілювати тих, хто, як вони вважали, співпрацює з Ізраїлем. І зараз перед Трампом стоїть питання. А всі твої заяви, що ти там закінчив війни – вони реально закінчені?

– сказав Ус.

Схоже на те, що Трамп банально хоче заявити, ніби він щось досяг. Коли ж нічого не спрацює, то він перекидатиме провину на інших. Схожий сценарій може бути і у випадку з війною в Україні.

Він заявить, що зупинив війну в Україні. Якщо вона продовжиться, то Трамп просто скаже, що дві сторони не хочуть домовлятися,

– зазначив Ус.

Війна Ізраїлю проти ХАМАС: коротко