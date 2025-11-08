Відповідна інформація з'явилася у п'ятницю, 7 листопада. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на турецьку проурядову газету Daily Sabah.

Чому Туреччина видала ордер?

За даними видання, ордери на арешт також видали стосовно ще 36 осіб, серед них є високопосадовці та військові Ізраїлю. Згідно з оприлюдненою інформацією, їх усіх звинувачують у скоєнні геноциду в Секторі Гази.

Зокрема, ідеться про міністра оборони Ізраїлю Ісраеля Каца, міністра національної безпеки Ітамара Бен-Гвіра, начальника Генштабу Еяля Заміра та командувача Військово-морських сил Давида Саар Салама.

Раніше Ізраїль неодноразово відкидав подібні звинувачення. Наприклад, у вересні 2023 року МЗС країни назвало доповідь спеціальної комісії Ради з прав людини ООН про геноцид в Газі "спотвореною та брехливою".

Що цьому передувало?