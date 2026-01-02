Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.
Що сказав Ердоган про війну в Україні?
Президент Туреччини, виступаючи перед журналістами після п’ятничної молитви, запевнив, що продовжує переговори з приводу війни в Україні з Володимиром Путіним, Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом, а також з лідерами європейських країн.
Пізніше цього тижня в Парижі відбудеться конференція Коаліції охочих, і мій міністр закордонних справ (Хакан Фідан – 24 Канал) візьме участь від мого імені,
– додав Ердоган.
Які ще заяви зробив Ердоган про війну в Україні?
Ердоган після переговорів з Володимиром Путіним у Туркменістані 13 грудня заявив, що бачить перспективу швидкого досягнення миру. За його словами, і Москва, і Анкара позитивно сприймають діалог, ініційований президентом США Дональдом Трампом.
Варто зауважити, що під час цих переговорів Ердоган порадив Путіну погодитися на часткове перемир'я з Києвом.
Однак керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук в етері 24 Каналу зазначив, що Росія продовжує завдавати удари по турецьких суднах, які перебували в акваторії українського порту у Чорному морі.
Ці атаки можуть бути пов'язані з тиском на Реджепа Ердогана з боку Путіна. Тиск Кремля на Туреччину відбувається, імовірно, через її досить контроверсійну позицію щодо війни в Україні.