Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Что сказал Эрдоган о войне в Украине?

Президент Турции, выступая перед журналистами после пятничной молитвы, заверил, что продолжает переговоры по поводу войны в Украине с Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом, а также с лидерами европейских стран.

Позже на этой неделе в Париже состоится конференция Коалиции желающих, и мой министр иностранных дел (Хакан Фидан – 24 Канал) примет участие от моего имени,

– добавил Эрдоган.

Какие еще заявления сделал Эрдоган о войне в Украине?