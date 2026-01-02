Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
Смотрите также Тревожное обострение войны, – Эрдоган после атак на теневой флот России у берегов Турции
Что сказал Эрдоган о войне в Украине?
Президент Турции, выступая перед журналистами после пятничной молитвы, заверил, что продолжает переговоры по поводу войны в Украине с Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом, а также с лидерами европейских стран.
Позже на этой неделе в Париже состоится конференция Коалиции желающих, и мой министр иностранных дел (Хакан Фидан – 24 Канал) примет участие от моего имени,
– добавил Эрдоган.
Какие еще заявления сделал Эрдоган о войне в Украине?
Эрдоган после переговоров с Владимиром Путиным в Туркменистане 13 декабря заявил, что видит перспективу быстрого достижения мира. По его словам, и Москва, и Анкара положительно воспринимают диалог, инициированный президентом США Дональдом Трампом.
Стоит заметить, что во время этих переговоров Эрдоган посоветовал Путину согласиться на частичное перемирие с Киевом.
Однако руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала отметил, что Россия продолжает наносить удары по турецким судам, которые находились в акватории украинского порта в Черном море.
Эти атаки могут быть связаны с давлением на Реджепа Эрдогана со стороны Путина. Давление Кремля на Турцию происходит, вероятно, из-за ее достаточно контроверсионной позиции относительно войны в Украине.