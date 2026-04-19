Киев готов к такой встрече, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью. Однако Путин скрывается, подчеркнул он.

Что известно о возможной встрече Зеленского и Путина в Турции?

Сибига надеется, что Турция может сыграть здесь свою роль и ускорить мирный процесс.

Мы обратились к Турции рассмотреть возможность организации встречи на уровне президента Зеленского и Путина с возможным участием президентов Эрдогана и Трампа. Мы готовы к этой встрече. Единственное, что сейчас Путин скрывается. А украинский президент к такой встрече готов. Мы хотим закончить эту войну. У нас есть действенные предложения,

– сказал министр.