Политолог Игорь Рейтерович объяснил 24 Каналу, что экономический кризис и неудачи на фронте еще больше заставляют руководство России быстрее принимать решения.

Готовится ли Кремль к паузе в войне?

Я склоняюсь к тому, что Путин вынужден согласиться на заморозку конфликта на какой-то период. Но вопрос в том, будет ли он использовать это время для подготовки большей войны против НАТО, или просто попытается законсервировать ситуацию и досидеть до смерти,

– сказал Рейтерович.

Даже российские медиа констатируют, что война затянулась и нужно искать выход из-за экономических проблем. Недавно Путин созвал правительство из-за падения ВВП на 1,8%.

Иностранные разведки сообщают о сокращении производства ракет на 30% и дронов на 25% из-за дефицита компонентов, заводов и рабочей силы. В то же время Путин заявил о самой низкой в истории России безработице в 2,1%.

"Нулевая безработица не означает наличие достаточного количества рабочих рук для ВПК. Россия уже не может часто обстреливать Украину как раньше. Поэтому Путин и его окружение рассматривают, на что делать ставку и какой сценарий выбрать для выхода из кризиса. Но Украина может повлиять на эти сценарии и приблизить наиболее выгодный для себя вариант – в зависимости от карт, которые у нас будут на руках", – объяснил Рейтерович.

Важно! Украина заявила о готовности организовать встречу Зеленского с Путиным в Турции с участием Эрдогана и Трампа. Глава МИД Сибига отметил, что соответствующие сообщения уже передали турецкой стороне во время визита президента Украины в Стамбул.

