Політолог Ігор Рейтерович пояснив 24 Каналу, що економічна криза та невдачі на фронті ще більше змушують керівництво Росії швидше приймати рішення.

Чи готується Кремль до паузи у війні?

Я схиляюся до того, що Путін змушений погодитися на заморозку конфлікту на якийсь період. Але питання в тому, чи буде він використовувати цей час для підготовки більшої війни проти НАТО, чи просто спробує законсервувати ситуацію й досидіти до смерті,

– сказав Рейтерович.

Навіть російські медіа констатують, що війна затягнулася й потрібно шукати вихід через економічні проблеми. Нещодавно Путін скликав уряд через падіння ВВП на 1,8%.

Іноземні розвідки повідомляють про скорочення виробництва ракет на 30% та дронів на 25% через дефіцит компонентів, заводів і робочої сили. Водночас Путін заявив про найнижче в історії Росії безробіття у 2,1%.

"Нульове безробіття не означає наявність достатньої кількості робочих рук для ВПК. Росія вже не може часто обстрілювати Україну як раніше. Тому Путін та його оточення розглядають, на що робити ставку та який сценарій вибрати для виходу з кризи. Але Україна може вплинути на ці сценарії й наблизити найбільш вигідний для себе варіант – залежно від карт, які в нас будуть на руках", – пояснив Рейтерович.

Важливо! Україна заявила про готовність організувати зустріч Зеленського з Путіним у Туреччині за участю Ердогана та Трампа. Очільник МЗС Сибіга зазначив, що відповідні повідомлення вже передали турецькій стороні під час візиту президента України до Стамбула.

