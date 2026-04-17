Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк розповів 24 Каналу, що коли з'явиться "зеленка", відстежувати ворога буде набагато складніше. Проте подальший рух росіян впиратиметься у логістику, яку ворог так і не зумів налагодити для своїх інфільтраційних груп.

Читайте також Нові прориви кордону на Сумщині, наступ на Куп'янськ і "перемир'я": як змінилася лінія фронту за тиждень

Чи змінилась інтенсивність штурмів росіян?

"Росіяни можуть здобути певний успіх, засівши у якійсь точці накопичення на "зеленці", і звідти намагатися просуватися далі. Однак вони або натикатимуться на наші підрозділи, які їх знищуватимуть чи візьмуть у полон. Або вони без їжі, води, боєприпасів перебуватимуть там 1 – 2 тижні і вже потім знесилені здадуться у полон", – наголосив офіцер бригади "Рубіж".

Такі випадки періодично відбуваються, і з появою зелених насаджень їх буде набагато більше. І це, за його словами, є проблемою.

Щодо інтенсивності штурмових дій противника, то останніми тижнями у зоні відповідальності бригади "Рубіж" не спостерігалося значного посилення штормів окупантів.

Водночас ворог змінює тактику. Це можуть бути або класичні піхотні штурми або штурми на мотоциклах. Здійснювати ворогу такі маневри дозволяє доволі суха погода, завдяки якій він може пересуватися по дорогах, полях,

– підкреслив Черняк.

Загалом мотоцикли – це надзвичайно ефективний засіб. Росіяни пересуваються на них доволі швидко. Їм потрібно влетіти у найближчу посадку на лінії бойового зіткнення, яка контролюється Силами оборони. Після цього, за його словами, можна вважати, що вони виконали своє першочергове завдання – дісталися впритул до українських позицій. А далі починається довгий і нудний процес їхнього виявлення і подальшої ліквідації.

Тому дуже важливо, щоб аеророзвідка виявляла заздалегідь спроби виїзду окупантів, тому що, ну, рухаються вони доволі мобільно і на великій швидкості. Тоді FPV-підрозділи, які відповідають за ліквідацію таких груп, були вчасно попереджені і одразу завдаватимуть вогневе ураження.

Зверніть увагу! Офіцер відділення комунікацій 148 ОАБр 8 корпусу ДШВ Сергій Колесниченко зазначив, що ворог використовує малі штурмові групи під прикриттям FPV-дронів і артилерії, здійснюючи періодично контратаки. Однак ці рухи окупантів не мають системного характеру і не дозволяють їм перехопити ініціативу. На думку Колесниченко, ворог "не має достатніх ресурсів для масштабного розвитку успіху".

FPV-пілоти надзвичайно ефективно знищують ворога, як зауважив офіцер, ще на самому під'їзду під час спроб таких наступальних дій. Хоча, звичайно ж, безперечно доїжджати вони можуть багато куди.

Однак говорити про те, що відсутність посилення інтенсивності бойових дій пов'язана з тим, що у росіян не вистачає живої сили, не зовсім вірно.

Можливо це затишшя перед бурею. Однак планів росіян, на жаль, ми не знаємо,

– припустив Володимир Черняк.

Водночас для росіян не проблема набрати особовий склад для штурмів. Там люди самі охоче підписують контракт, зокрема ті, хто перебував у місцях позбавлення волі. Проте не треба вважати, що у них закінчуються солдати і їх вже не буде, адже це абсолютно неможливо.

Бригада "Рубіж" проводить збір на наземний роботизований комплекс (НРК) для медичної евакуації.

За словами Володимира Черняка, НРК у підрозділах бригади "Рубіж" показали себе надзвичайно ефективно. Вони закривають дуже багато завдань, зокрема логістику, вогневе ураження противника і, що надзвичайно важливо, евакуацію поранених там, де це можливо здійснити саме НРК.

