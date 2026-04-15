Institute for the Study of War оприлюднив нову оцінку бойових дій в Україні.

Дивіться також Росія втратить можливість наступати, – командир "Ахіллесу" назвав одну умову

Яка ситуація на різних напрямках фронту?

Російське командування переходить до централізованої моделі забезпечення підрозділів дронами. Це рішення може підвищити узгодженість дій між різними частинами.

Однак аналітики попереджають, що така система ризикує стати менш гнучкою у швидкоплинних бойових умовах.

Донецький напрямок

На Донеччині зберігається найвища інтенсивність боїв. Російські війська атакують одразу на кількох напрямках, намагаючись розхитати оборону. Їхні просування залишаються локальними та не дають стратегічного результату.

Українські сили ефективно стримують тиск і не дозволяють проривів. Подекуди ЗСУ проводять контратаки.

Луганський напрямок

У Луганській області російські сили намагаються покращити тактичне положення. Вони здійснюють постійні штурмові дії малими групами. Значних змін лінії фронту не зафіксовано.

Харківський напрямок

У Харківській області ситуація залишається напруженою, але контрольованою. Росіяни проводять обмежені атаки розвідки боєм. Їхня активність не переростає у масштабний наступ.

Українські сили швидко реагують на загрози. Лінія фронту суттєво не змінюється.

Запорізький напрямок

У Запорізькій області тривають позиційні бої. Російські війська намагаються повернути втрачені позиції. Їхні атаки не приносять значних результатів. ЗСУ утримують оборону і місцями покращують своє становище.

Південь України

На південних ділянках фронту зберігається відносна стабільність. Обидві сторони діють обережно, намагаючись уникати великих втрат.

Водночас триває боротьба за ініціативу на тактичному рівні. Українські сили періодично проводять обмежені контратаки.

Як виглядає фронт станом на 15 квітня / Карти ISW

Що ще відомо про ситуацію на фронті?