Наразі новоутворена площа контролю та інфільтрації противника вздовж кордону на Сумщині складає близько 150 кілометрів квадратних. Про це повідомляє проєкт DeepState.

Що задумав ворог на Сумщині?

Аналітики кажуть, що російські війська продовжують створювати так звану "буферну зону" на Сумщині.

Спочатку вони прощупували український кордон – намагалися знайти слабкі місця і зрозуміти, чи можуть просунутися вперед.

Перші спроби такого просування були в районі села Грабовське.

Довідка: До Грабовського росіяни зайшли ще наприкінці грудня 2025 року. За даними DeepState, прорив став можливим, бо ця ділянка кордону фактично не була нормально захищена. Військові не впоралися із завданням або поставилися до нього недбало, ігнорували ворожі дрони й навіть передавали зброю місцевим.

Зараз росіяни посилюють тиск у районі Миропільського. Там помітне їхнє просування.

Проєкт зазначає, що Сили оборони обізнані з планами противника, стежать за ситуацією та намагаються стримати розширення його контролю. Водночас ключовим залишається питання, хто мав вчасно помітити загрозу і не допустити її на початковому етапі.

Наступ Росії у Сумській області: останні новини