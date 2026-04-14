На Сумщині окупанти проводять штурми. Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Чи є загроза для Сум?

Водночас він уточнив, що йдеться не про наступ на Суми, а переважно про спроби штурмових груп атакувати в прикордонні.

Коваленко показав відео одного із таких штурмів, під час якого 29 окупантів здійснили спробу інфільтрації в тил позицій 71-ої бригади ДШВ. Росіяни рухалися по газовій трубі. Як насліддок – уся група загарабників була знищена.

У коментарі Укрінформу речник Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов підтвердив, що росіяни мають просування на Сумщині.

За його словами, ворог просунувся біля Миропільського. Також він розповів, що у районі Мар'їного тривають бої, там зараз – "сіра зона".

Трегубов уточнив, що до Новодмитрівки ворогу не вдалося дістатися.

Напередодні військовий заявив, що росіяни активізували наступ на Сумщині та намагаються розширити зони контролю, просуваючись на невеликі відстані – 1 – 1,5 кілометра від кордону.

Зауважимо! За даними DeepState, росіяни просунутися поблизу Миропільського, Мар'їного та Новодмитрівки.

