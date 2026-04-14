На Сумщині окупанти проводять штурми. Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
Чи є загроза для Сум?
Водночас він уточнив, що йдеться не про наступ на Суми, а переважно про спроби штурмових груп атакувати в прикордонні.
Коваленко показав відео одного із таких штурмів, під час якого 29 окупантів здійснили спробу інфільтрації в тил позицій 71-ої бригади ДШВ. Росіяни рухалися по газовій трубі. Як насліддок – уся група загарабників була знищена.
У коментарі Укрінформу речник Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов підтвердив, що росіяни мають просування на Сумщині.
За його словами, ворог просунувся біля Миропільського. Також він розповів, що у районі Мар'їного тривають бої, там зараз – "сіра зона".
Трегубов уточнив, що до Новодмитрівки ворогу не вдалося дістатися.
Напередодні військовий заявив, що росіяни активізували наступ на Сумщині та намагаються розширити зони контролю, просуваючись на невеликі відстані – 1 – 1,5 кілометра від кордону.
Зауважимо! За даними DeepState, росіяни просунутися поблизу Миропільського, Мар'їного та Новодмитрівки.
Яка ситуація зараз на Сумщині?
- На прикордонні Сумської області тривають активні бої майже по всій лінії.
- Минулого тижня російські війська закріпилися в селах Миропільське, Проходи та Мар'їне.
- Українські військові відійшли з позицій у Миропільському – це підтвердили у 14-му корпусі, пояснивши, що таке рішення ухвалили, щоб зберегти життя бійців. При цьому операція зі знищення ворога продовжується.
- Ще одне село – Степок – опинилося в так званій "сірій зоні".
- Якщо окупантам вдасться закріпитися в районі Степка, вони можуть створити суцільний плацдарм уздовж кордону – від Грабовського до Миропільського.
- Нагадаємо, що ще наприкінці березня Володимир Зеленський повідомляв про спроби окупантів на Харківщині та Сумщині просуватися від кордону.