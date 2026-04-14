На Сумщине оккупанты проводят штурмы. Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Смотрите также Там окопы с 2014 года: морской пехотинец США откровенно сказал, может ли Украина отдать Донбасс

Есть ли угроза для Сум?

В то же время он уточнил, что речь идет не о наступлении на Сумы, а преимущественно о попытках штурмовых групп атаковать в приграничье.

Коваленко показал видео одного из таких штурмов, во время которого 29 оккупантов предприняли попытку инфильтрации в тыл позиций 71-й бригады ДШВ. Россияне двигались по газовой трубе. Как следствие – вся группа заграбастов была уничтожена.

Разгром оккупантов на Сумщине: смотрите видео

В комментарии Укринформа представитель Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов подтвердил, что россияне имеют продвижение на Сумщине.

По его словам, враг продвинулся возле Миропольского. Также он рассказал, что в районе Марьино продолжаются бои, там сейчас – "серая зона".

Трегубов уточнил, что до Новодмитровки врагу не удалось добраться.

Накануне военный заявил, что россияне активизировали наступление на Сумщине и пытаются расширить зоны контроля, продвигаясь на небольшие расстояния – 1 – 1,5 километра от границы.

Заметим! По данным DeepState, россияне продвинуться вблизи Миропольского, Марьино и Новодмитровки.

Где оккупанты имели успех на Сумщине: смотрите на карте

Какая ситуация сейчас на Сумщине?