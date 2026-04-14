На Сумщине оккупанты проводят штурмы. Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
Есть ли угроза для Сум?
В то же время он уточнил, что речь идет не о наступлении на Сумы, а преимущественно о попытках штурмовых групп атаковать в приграничье.
Коваленко показал видео одного из таких штурмов, во время которого 29 оккупантов предприняли попытку инфильтрации в тыл позиций 71-й бригады ДШВ. Россияне двигались по газовой трубе. Как следствие – вся группа заграбастов была уничтожена.
В комментарии Укринформа представитель Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов подтвердил, что россияне имеют продвижение на Сумщине.
По его словам, враг продвинулся возле Миропольского. Также он рассказал, что в районе Марьино продолжаются бои, там сейчас – "серая зона".
Трегубов уточнил, что до Новодмитровки врагу не удалось добраться.
Накануне военный заявил, что россияне активизировали наступление на Сумщине и пытаются расширить зоны контроля, продвигаясь на небольшие расстояния – 1 – 1,5 километра от границы.
Заметим! По данным DeepState, россияне продвинуться вблизи Миропольского, Марьино и Новодмитровки.
Какая ситуация сейчас на Сумщине?
- На границе Сумской области продолжаются активные бои почти по всей линии.
- На прошлой неделе российские войска закрепились в селах Миропольское, Проходы и Марьино.
- Украинские военные отошли с позиций в Миропольском – это подтвердили в 14-м корпусе, объяснив, что такое решение приняли, чтобы сохранить жизнь бойцов. При этом операция по уничтожению врага продолжается.
- Еще одно село – Степок – оказалось в так называемой "серой зоне".
- Если оккупантам удастся закрепиться в районе Степка, они могут создать сплошной плацдарм вдоль границы – от Грабовского до Миропольского.
- Напомним, что еще в конце марта Владимир Зеленский сообщал о попытках оккупантов на Харьковщине и Сумщине продвигаться от границы.