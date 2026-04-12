Однако Россия до сих пор не смогла захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей. Снайпер морской пехоты США, ветеран и доброволец международного легиона Мэтью Сэмпсон заметил 24 Каналу, что оккупанты не способны удерживать Донбасс.

Читайте также Действует очень подозрительно: что Россия готовит на фронте и каких успехов достигли ВСУ

"Россия до сих пор не смогла удержать эту территорию несмотря на годы боев. Как вы знаете, бои там начались еще в 2014 году. Я был на некоторых линиях окопов, которые с тех пор почти не сдвинулись, и сам участвовал там в боях несколько лет назад", – сказал он.

Какова позиция украинцев по Донбассу?

Мэтью Сэмпсон подчеркнул, что все военные, которые сейчас воюют на передовой, не хотят отдавать Донбасс. Поэтому мир должен помогать украинской армии, чтобы люди в Украине могли жить в свободной и суверенной стране.

Все, с кем я разговаривал на передовой, не хотят отдавать. Они скорее готовы бороться до смерти, чем отказаться от этой земли. Украинцы, которые действительно воюют, носят форму и погибают рядом друг с другом, хотят вернуться к границам 1991 года, когда они провозгласили независимость, когда весь мир признал и уважал эти границы. Именно к этому они хотят вернуться,

– подчеркнул морской пехотинец.

Россия не предоставляет людям на Донбассе никакой помощи: ни еды, ни медицинской помощи, ни нормального обучения. Об этом рассказывали местные, и они не хотят быть в оккупации.

Как только 17-летнему подростку исполняется 18, его очень часто в тот же день забирают, надевают на него российскую форму и отправляют на передовую. В результате украинцы воюют против украинцев. А наша сторона иногда даже не понимает этого, пока бой не закончится, и это трагедия. Это просто превращение детей в оружие. Большая часть мира согласна с тем, что какую бы войну вы не вели, детей превращать в оружие нельзя,

– добавил снайпер.

"Дедлайн" Украине по выходу из Донбасса: что известно?