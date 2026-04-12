Однак Росія досі не змогла захопити всю територію Донецької та Луганської областей. Снайпер морської піхоти США, ветеран і доброволець міжнародного легіону Метью Семпсон зауважив 24 Каналу, що окупанти не здатні утримувати Донбас.
"Росія досі не змогла втримати цю територію попри роки боїв. Як ви знаєте, бої там почалися ще у 2014 році. Я був на деяких лініях окопів, які з того часу майже не зрушили, і сам брав участь там у боях кілька років тому", – сказав він.
Яка позиція українців щодо Донбасу?
Метью Семпсон підкреслив, що усі військові, які зараз воюють на передовій, не хочуть віддавати Донбас. Тому світ повинен допомагати українській армії, щоб люди в Україні могли жити у вільній та суверенній країні.
Усі, з ким я розмовляв на передовій, не хочуть віддавати. Вони швидше готові боротися до смерті, ніж відмовитися від цієї землі. Українці, які справді воюють, носять форму та гинуть поруч один з одним, хочуть повернутися до кордонів 1991 року, коли вони проголосили незалежність, коли весь світ визнав та поважав ці межі. Саме до цього вони хочуть повернутись,
– наголосив морський піхотинець.
Росія не надає людям на Донбасі жодної допомоги: ні їжі, ні медичної допомоги, ні нормального навчання. Про це розповідали місцеві, і вони не хочуть бути в окупації.
Як тільки 17-річному підлітку виповнюється 18, його дуже часто того ж дня забирають, надягають на нього російську форму і відправляють на передову. У результаті українці воюють проти українців. А наша сторона іноді навіть не розуміє цього, доки бій не закінчиться, і це трагедія. Це просто перетворення дітей на зброю. Більша частина світу згодна з тим, що яку б війну ви не вели, дітей перетворювати на зброю не можна,
– додав снайпер.
"Дедлайн" Україні щодо виходу з Донбасу: що відомо?
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія заявила, що в України є 2 місяці, щоб вийти з Донбасу. Мовляв, війна закінчиться лише після того, як Україна добровільно залишить Донеччину та Луганщину. Росіяни заявили американській стороні, що вони нібито окупують Донбас за два місяці. Якщо за цей час Україна не вийде з цих територій сама, то "умови миру будуть інші".
Речник Кремля Дмитро Пєсков вважає, що Зеленський має ухвалити рішення щодо виведення ЗСУ з Донбасу. Нібито це не вимога, але його "рекомендація". На його думку, це "могло б врятувати багато життів і зупинити гарячу фазу війни".
Однак позиція України чітка. Володимир Зеленський наголосив, що ніколи не покине Донбас і 200 тисяч українців там. Він підкреслив, що ці території мають стратегічне значення для оборони України.