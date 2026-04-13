Об этом информируют в 14-м Армейском корпусе.

Смотрите также Путин может "повторить перемирие" на 9 мая: зачем это ему снова

Какие новые позиции заняли военные ВСУ?

В Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что сейчас в районе населенного пункта Миропольское Краснопольской общины Сумской области ситуация остается напряженной.

Из-за интенсивных боевых действий и превосходства противника подразделения Сил обороны вынуждены были изменить позиции. С целью сохранения жизни личного состава защитники отошли на заранее подготовленные рубежи. Там украинские военные продолжают удерживать оборону, нанося противнику огневые удары артиллерией и ударными беспилотниками.

Силы обороны Украины контролируют ситуацию, ведут разведку и готовы к дальнейшим действиям,

– добавили в 14-м корпусе.

Также в ВСУ призвали доверять исключительно официальным источникам информации.

Вечером 13 апреля OSINT-проект DeepState проинформировал, что вражеские войска продвинулись вблизи Миропольского, Марьино и Новодмитровки, что в Сумской области.

Важно! Военный обозреватель Иван Тимочко в эфире 24 Канала заметил, что российская армия перегруппировывается и готовится к продолжению весенне-летней наступательной кампании. По его словам, горячими остаются Покровское направление и район Константиновки. Также враг активизируется на северо-северском участке, в частности на Сумщине.

