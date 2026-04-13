Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп в эфире 24 Канала предположил, что Владимир Путин может снова вернуться к теме перемирия уже накануне 9 мая. Он объяснил, почему такая идея выглядит вполне возможной и что на самом деле может стоять за новой инициативой Кремля.

Перемирие Путина до 9 мая

После так называемого Пасхального перемирия в России снова могут вернуться к той же тактике уже перед 9 мая. Для Кремля такие даты всегда имеют особый вес, потому что вокруг них строят и пропаганду, и публичные сигналы наружу.

Вниманию! Объявление Пасхального перемирия связывали не с изменением позиции Кремля, а с давлением обстоятельств и внешних факторов. Саму паузу называли короткой и вынужденной, которая не дала стратегического результата, но на отдельных участках фронта могла дать военным несколько часов передышки.

На сам ход боевых действий такая короткая пауза вряд ли серьезно повлияет, ведь в масштабах всего фронта даже локальное затишье не дает результатов, которые могли бы что-то принципиально изменить.

В районе 9 мая, возможно, потенциально мы снова услышим о таких инициативах,

– подчеркнул Шарп.

Для Кремля здесь важна и сама дата, и все, что с ней связано. Проведение парадов и массовых мероприятий с участием военных теперь выглядит для России значительно рискованнее, чем раньше. После ударов, которые показали, что больно прилететь может не только издалека, но и фактически изнутри самой России, вопрос безопасности таких событий становится для Путина значительно чувствительнее.

Здесь всегда есть дополнительные существенные риски для Путина. Это касается и Москвы, и других городов,

– сказал военный обозреватель.

Поэтому осторожность вокруг 9 мая для Кремля будет не менее важной, чем сама пропагандистская картинка. И если новые разговоры о перемирии действительно прозвучат, они скорее будут привязаны к этой дате, чем к любому реальному продвижению к миру.

Почему партнеры Украины сдерживают удары по России

Призывы не переходить определенные границы в ударах по России для Украины не новые, такой подход тянется еще с предыдущей американской администрации и касается не только Вашингтона, но и европейских партнеров. Причина проста: на Западе боятся излишней эскалации с ядерной державой и стараются не раздражать Москву сильнее, чем считают допустимым.

Просить украинцев кого-то не трогать или не переходить те или иные границы – это достаточно старый подход. Это касается не только украинцев и не только нынешней администрации,

– подчеркнул Шарп.

Так же было и с ударами по российской нефтяной инфраструктуре. Украина каждый раз вынуждена учитывать не только собственную безопасность, но и на реакцию союзников, которые в таких ситуациях часто действуют слишком осторожно.

Не вслух, насколько я понимаю, разные страны просили Украину этого не трогать. Нефть подорожает. Она и так дорожает из-за событий в Персидском заливе, а тут еще и украинские удары. Вот вам типичный подход,

– сказал он.

В таких условиях каждое решение приходится принимать между потребностями национальной безопасности и возможными последствиями в отношениях с партнерами. Именно поэтому подобные сигналы еще могут звучать и дальше.

Последние новости о мирных переговорах