Про це інформують у 14-му Армійському корпусі.

Які нові позиції зайняли військові ЗСУ?

У Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що нині в районі населеного пункту Миропільське Краснопільської громади Сумської області ситуація залишається напруженою.

Через інтенсивні бойові дії та перевагу противника підрозділи Сил оборони змушені були змінити позиції. З метою збереження життя особового складу оборонці відійшли на заздалегідь підготовлені рубежі. Там українські військові продовжують утримувати оборону, завдаючи противнику вогневих ударів артилерією та ударними безпілотниками.

Сили оборони України контролюють ситуацію, ведуть розвідку та готові до подальших дій,

– додали у 14-му корпусі.

Також у ЗСУ закликали довіряти виключно офіційним джерелам інформації.

Ввечері 13 квітня OSINT-проєкт DeepState проінформував, що ворожі війська просунулись поблизу Миропільського, Мар'їного та Новодмитрівки, що у Сумській області.

Важливо! Військовий оглядач Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу зауважив, що російська армія перегруповується й готується до продовження весняно-літньої наступальної кампанії. За його словами, найгарячішими залишаються Покровський напрямок та район Костянтинівки. Також ворог активізується на північно-сіверській ділянці, зокрема на Сумщині.

