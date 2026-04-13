Про це повідомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Чи було перемир'я на фронті?

За словами речника, фактично "перемир'я" на фронті не було, ба більше – інтенсивність бойових дій взагалі не впала.

У неділю, 12 квітня, на Лиманському напрямку, Харківщині та частині Сумщини було зафіксовано 18 штурмових дій противника, що, каже Трегубов, є стандартним показником.

Фактично "перемир'я" було лише політичною піар заявою Росії. На ділянках, де була невелика кількість боїв, росіяни підтягували сили та поновлювали наступальний потенціал,

– додав він.

Втім, речник зауважив, що така тактика противника є типовою у подібних ситуаціях. На напрямках із меншою інтенсивністю боїв росіяни використовують паузи для підтягування техніки, перегрупування сил, поповнення особового складу та подальшого посилення своєї військової присутності.

Важливо! У коментарі 24 Каналу військовий оглядач Іван Тимочко зауважив, що кожна сторона використала Великодню паузу у своїх інтересах. Окупаційна армія попри домовленість припинення вогню продовжувала провокації та атаки, втім, за словами Тимочка, у меншій інтенсивності, ніж зазвичай. Тоді як українські військові добре підготували ефективні відповіді росіянам та мали змогу поспілкуватись із рідними, відсвяткувати Великдень та відпочити.

До слова, з моменту припинення вогню ворог 10 721 раз порушив домовленості, здійснивши 119 наземних штурмів.

Що відомо про "Великоднє перемир'я"?