Военный обозреватель Иван Тимочко в эфире 24 Канала заявил, что такая подготовка уже заметна по всей линии фронта. Он объяснил, где россияне сохраняют наибольшую активность и почему говорить о потере их наступательного потенциала пока рано.
Весенне-летняя кампания России
Активность россиян сейчас держится на тех же участках, которые и до этого были самыми горячими. Больше всего боев и дальше приходится на Покровское направление и район Константиновки. Одним из следующих по количеству атак остается Гуляйпольское направление. Были и попытки противника активизироваться на северо-северском участке, в частности на Сумщине, но там говорилось о нескольких боестолкновениях.
К слову: во время так называемого "Пасхального перемирия" российские атаки не прекратились, а интенсивность боев не упала. За это время россияне подтягивали технику, перегруппировывали силы и пополняли личный состав, а с момента объявления прекращения огня 10 721 раз нарушили договоренности и провели 119 штурмов.
Сам характер войны не изменился, отмечает Тимочко, во время "Пасхального перемирия" уменьшилось разве количество атак, но не их интенсивность и не масштаб давления по всей линии фронта.
По всей линии фронта сейчас наблюдается перегруппировка и подготовка сил противника для того, чтобы все же продолжить эту весенне-летнюю кампанию,
– подчеркнул Тимочко.
В начале марта россияне уже пытались пробить украинскую оборону, но и атака захлебнулась. Теперь они снова готовятся к новым попыткам и пытаются использовать весь ресурс, который еще имеют. О потере наступательного потенциала сейчас говорить рано, потому что даже без серьезного преимущества на поле боя враг продолжает давить и бросает силы в бой дальше.
Если хотя бы еще несколько таких попыток активизации будут провальными, с огромными потерями, тогда действительно можно будет говорить о том, что российская армия начинает терять свой наступательный потенциал,
– сказал он.
На сегодня российская армия не имеет тотального преимущества, но пытается использовать все, что у нее есть, и именно поэтому украинским бойцам приходится сдерживать это нашествие в очень сложных и опасных условиях. Другого варианта нет, потому что там, где враг может продвинуться, он несет не просто штурмы, а убийства и разрушения.
Последние новости с фронта:
- Количество наземных боев в период "Пасхального перемирия" было меньше, чем обычно, а ракетно-пушечные удары по Украине сводились к минимуму. В то же время россияне продолжали провокации, применяли артиллерию и беспилотники.
- На нескольких направлениях фронта и ВСУ, и оккупанты имели тактические продвижения. Украинские военные прошли вперед в тактическом районе Константиновка – Дружковка и удержали позиции в центральной части Куриловки, а российские силы продвинулись на юг от Новогригорьевки на Александровском направлении.
- На Запорожском направлении украинские силы проводили зачистки в Степногорске и удерживали позиции вдоль обоих берегов реки Янчекрак между Каменским и Степным. Российская группировка на западе области была перегруженной и растянутой вдоль фронта, что делало ее уязвимой к украинским контратакам.