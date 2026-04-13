Военный обозреватель Иван Тимочко объяснил 24 Каналу, что обе армии использовали перемирие по-своему.

Что происходило на фронте во время "перемирия"?

Российские военные использовали период перемирия для провокаций и атак. На этот раз украинские подразделения были хорошо подготовлены и отражали вражеские провокации. Вероятно, россияне имели команду действовать в зависимости от обстоятельств.

Однако количество наземных боев было сравнительно меньше, чем в другие дни. Особенно заметно было сведено к минимуму ракетно-дронные удары по территории Украины, что сделало ситуацию относительно спокойной.

"Украинская сторона дала своим бойцам возможность отпраздновать Пасху, пообщаться с родными и отдохнуть, а враг использовал его для поиска способов нанести вред, переместить войска в глубоком тылу, рассчитывая, что это пройдет незамеченным", – сказал Тимочко.

Обратите внимание! Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан сказал, что россияне играют в "перемирие", чтобы показать США свою "открытость". Однако в результате продержались без единого выстрела только 4 часа. Поэтому даже во время короткого "перемирия" противник применял артиллерию и беспилотники.

Что еще происходило во время короткого перемирия?