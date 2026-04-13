Об этом сообщили в Генштабе.
Как Россия относится к перемирию, которое сама объявила?
С начала объявления режима прекращения огня Россия нарушила его 10 721 раз. Враг применял артиллерию, дроны и проводил 119 штурмов.
За прошедшие сутки зафиксировано 107 боевых столкновений. вчера противник задействовал 7702 дроны-камикадзе и совершил 1202 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в частности 20 – из реактивных систем залпового огня.
Как Россия нарушала "пасхальное перемирие"?
В районе Часового Яра 12 апреля российские оккупационные войска совершили атаку FPV-дронами по группе, которая осуществляла эвакуацию с передовых позиций во время объявленного режима прекращения огня.
Оказалось, что это были российские военные, которых переодели, чтобы проверить соблюдение режима прекращения огня.
На Лиманском направлении россияне придерживались перемирия 2 часа. Затем продолжились обстрелы артиллерией и дронами.