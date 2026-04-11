Об этом в эфире телеканала "Мы – Украина" заявил заместитель командира мотопехотного батальона "Стальные всадники" 66-й отдельной механизированной бригады Виталий с позывным "Гума".

Смотрите также Пасхальное перемирие стартовало: Генштаб озвучил врагу единые правила на земле, в море и в небе

Придерживаются ли россияне пасхального перемирия?

Нарушения режима тишины фиксируются, в частности, на Лиманском направлении.

Он отметил, что оккупанты не прекращают обстрелы из артиллерии, а также активно применяют FPV-дроны для атак.

Так же, как в прошлом году, россиянам хватило всего два часа для так называемого перемирия. А дальше, как вы помните, начались у нас уже и штурмовые действия. Ничего не изменилось,

– добавил заместитель командира.

Обратите внимание! Эксперт по энергетике Владимир Омельченко в эфире 24 Канала объяснил, что Путин согласился на перемирие, потому что Россия зависит от экспорта нефти и газа. Украинские удары угрожают этому.

Украина предлагает продлить перемирие