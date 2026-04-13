Про це повідомили у Генштабі.

Як Росія ставиться до перемир'я, яке сама оголосила?

З початку оголошення режиму припинення вогню Росія порушила його 10 721 раз. Ворог застосовував артилерію, дрони та проводив 119 штурмів.

Протягом минулої доби зафіксовано 107 бойових зіткнень. Вчора противник задіяв 7702 дрони-камікадзе та здійснив 1202 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 20 – із реактивних систем залпового вогню.

Як Росія порушувала "великоднє перемир'я"?