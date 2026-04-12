Згодом з’ясувалося, що це були російські військові, яких українське командування переодягнуло, щоб побачити, чи буде противник дотримуватися "режиму тиші". Про це повідомляє 24 ОМБр імені короля Данила.

Що відомо про "френдлі-фаєр"?

У районі Часового Яру 12 квітня російські окупаційні війська здійснили атаку FPV-дронами по групі, яка здійснювала евакуацію з передових позицій під час оголошеного режиму припинення вогню.

Як повідомляється, військовослужбовці рухалися від лінії зіткнення у напрямку тилових позицій. Вони були без зброї та не становили бойової загрози. Частина з них мала ознаки поранень і потребувала медичної допомоги. Для пересування вони використовували підручні засоби, зокрема палиці. Дії здійснювалися відповідно до умов припинення вогню та міжнародних конвенцій, що регулюють евакуацію поранених.

Попри це, противник виявив людей і завдав удару дронами. Унаслідок атаки загинули всі троє – евакуація завершилася трагічно.

Водночас з’ясувалася важлива деталь: українське командування, щоб перевірити, чи дотримується ворог власних заяв про припинення вогню, використало полонених російських військових. Їх переодягнули у нейтральний одяг і відправили в рамках тестової евакуації, яка мала продемонструвати реальне ставлення окупантів до заявленого "режиму тиші".

У результаті російські сили атакували власних же військових, не розібравшись у ситуації та фактично підтвердивши, що жодних гарантій безпеки навіть для своїх не дотримуються.

Росіяни відкрили вогонь по своїх: дивіться відео

Серед ліквідованих – старший сержант Станіслав Журавльов, рядовий Алєксандр Чошев та молодший сержант Андрєй Загрєбін, які служили у підрозділах російської армії.

