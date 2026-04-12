Найбільш напружена ситуація залишається на сході України, де тривають штурми та обстріли позицій ЗСУ. Про це повідомляє Генштаб.

Скільки атак зробили росіяни попри перемирʼя?

Від початку доби російські війська здійснили 55 атак по позиціях Сил оборони України та населених пунктах. Окупанти також продовжують обстрілювати прикордонні території, зокрема на Сумщині постраждали населені пункти Товстодубове, Іскрисківщина та Бачівськ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках ворог здійснив дев’ять обстрілів позицій українських військ і цивільної інфраструктури. На Південно-Слобожанському напрямку росіяни сім разів намагалися покращити своє тактичне положення в районах Синельникового, Стариці, Ізбицького та Вовчанська, одна атака триває.

На Куп’янському напрямку противник двічі намагався прорвати оборону в районах Петропавлівки та Подолів, і один бій досі триває. На Лиманському напрямку українські військові відбивають дві спроби ворога просунутися в бік Лиману.

На Слов’янському напрямку зафіксовано чотири атаки у напрямках Озерного, Калеників та Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку окупанти здійснили одну атаку в районі Маркового.

Особливо напруженою залишається ситуація на Костянтинівському напрямку, де росіяни здійснили 11 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Новопавлівки та Кучерового Яру. Одна зі штурмових дій триває.

Найбільша активність ворога зафіксована на Покровському напрямку – тут окупанти 14 разів намагалися витіснити українських захисників із позицій у районах Білицького, Родинського, Мирнограда, Покровська, Удачного, Муравки та інших населених пунктів. Один бій триває.

На Олександрівському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції Сил оборони, а на Гуляйпільському – відбулося дев’ять атак у районах Залізничного, Староукраїнки, Мирного, Варварівки та Гуляйпільського. Водночас на Оріхівському та Придніпровському напрямках штурмових дій не зафіксовано.

Як реагують на це українські війська?

У Десантно-штурмових військах наголосили, що українські підрозділи продовжують неухильно дотримуватися визначеного формату Великоднього "режиму тиші", попри численні порушення з боку російських військ. Водночас українські військові перебувають у повній бойовій готовності та постійно моніторять ситуацію на всіх ділянках фронту.

Оборонці уважно фіксують кожен випадок обстрілів, застосування дронів або спроб просування противника, щоб оперативно реагувати на зміну обстановки. У разі загрози життю військових чи спроб прориву оборони українські підрозділи негайно відкривають вогонь у відповідь.

У ДШВ підкреслюють, що дотримання "перемирʼя" не означає бездіяльність, а передбачає зважену та контрольовану реакцію на дії ворога. Українські сили продовжують виснажувати противника, зокрема знищуючи його піхоту та техніку, які залучаються до атак.

Крім того, підрозділи активно використовують розвідку, зокрема безпілотники, щоб своєчасно виявляти переміщення ворога. Військові наголошують, що готові діяти швидко та рішуче у разі будь-яких провокацій або ескалації з боку російських окупантів.

Що відомо про домовленість "великоднього перемир'я"?