К сожалению, определенных успехов врагу удается достигать. Это следует из обновленной карты фронта от DeepState.

Какое село в Запорожье оккупировали россияне?

Так, российские войска оккупировали село Мирное. Это населенный пункт расположен в Гуляйпольской городской общине Пологовского района Запорожской области.

Мирное относится к Гуляйпольскому направлению фронта.

Где расположено Мирное, которое оккупировал враг: смотрите на карте

Как отмечают аналитики Института изучения войны, Россия делает приоритетом наступление на Гуляйпольском направлении в Запорожской области, а не оборону от украинских атак на Александровском направлении.

Российское командование перебрасывает на юг подкрепления и даже часть резервов, чтобы:

усилить наступление возле Гуляйполя;

удержать продвижение в сторону Орехова;

одновременно сдержать украинские контратаки возле Александровки.

Однако эти действия дают ограниченный результат: россияне имеют лишь небольшие продвижения у Гуляйполя. Силы обороны местами продолжают контратаки и возвращают позиции.

По оценке украинского военного обозревателя Константина Машовца, российские войска на западе Запорожской области растянуты по фронту и перегружены, даже несмотря на усиление резервами.

Подразделения 58-й армии России одновременно действуют в разных направлениях вокруг Орехова – на запад, северо-запад и юго-восток. Из-за этого им приходится держать фронт примерно на 50 километров. Аналитик отмечает, что из-за такого распыления сил оккупанты не могут эффективно выполнять все задачи. Поэтому их небольшие продвижения делают группировку уязвимой к украинским контратакам.

