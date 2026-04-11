Так, российские войска предпочитают наступление на Гуляйпольском направлении над обороной от украинских контратак в районе Александровки. Об этом пишет Институт изучения войны.

Смотрите также Зеленский сказал, на каком направлении фронта сейчас основная угроза

Имеет ли успех российское наступление возле Гуляйполя?

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил 10 апреля, что российское командование, вероятно, сосредотачивается на наступательных действиях в зоне ответственности 5-й общевойсковой армии, которая охватывает территории к западу от Гуляйполя, вместо стабилизации ситуации в районах действий 29-й и 36-й армий, включающих Александровское направление.

По словам Машовца, российское командование считает, что украинские контратаки на Александровском направлении, которые угрожают тылу 5-й армии, пытающейся продвигаться на запад от Гуляйполя в сторону Орехова, не являются настолько опасными, чтобы изменить приоритеты с наступления на западе на оборону на востоке.

Несмотря на это, последние дни российские войска имеют лишь ограниченные успехи возле Гуляйполя, тогда как украинские силы в отдельных случаях продолжают продвижение.

Машовец отметил, что российское командование перебросило подкрепление в 5-ю армию, в частности подразделения 40-й бригады морской пехоты, 39-й отдельной мотострелковой бригады и 38-й отдельной мотострелковой бригады.

В то же время на направления 36-й и 29-й армий перебросили только части 120-й дивизии морской пехоты и 69-й отдельной бригады прикрытия.

Также сообщается, что подразделения 120-го полка морской пехоты возглавляют контратаки в сторону Александрограда и Январского (к востоку от Александровки) и ведут оборону у Воскресенки и Январского. Однако эти действия не дали результата, поскольку украинские силы продолжают контратаки в районе Прилуки – Варваровка – Александровка (севернее и северо-западнее Гуляйполя).

Где Россия использует стратегические резервы?

Российские войска, вероятно, привлекают стратегические резервы для усиления своих сил в Украине, но не направляют их на главное направление в Донецкой области.

По словам Машовца, резервы перебрасывают на направления Александровки, Гуляйполя и Запорожья, поскольку 5-я армия на Гуляйпольском направлении и 58-я армия, воюющая западнее Орехова, остро нуждаются в подкреплении.

Российское командование стремится одновременно ускорить наступление 5-й армии, чтобы выйти на линию Верхняя Терса – Гуляйпольское, и сдерживать украинские контратаки.

Аналитики отмечают, что украинские контратаки на Александровском на Гуляйпольском направлениях срывают российские планы на других участках фронта, в частности у Покровска и на "линии крепостей".

Эти контратаки создают для российского командования сложные дилеммы, заставляя распылять силы и перебрасывать войска с приоритетных направлений.

Даже привлечение стратегических резервов пока не принесло России существенных тактических результатов. Кроме того, Украина фактически заставила противника использовать эти резервы вдали от его главной цели в будущей наступательной кампании.

Какова ситуация на фронте?