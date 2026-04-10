Во время общения с журналистами глава государства рассказал, на каких направлениях фронта ситуация самая тяжелая, передает 24 Канал.
Где враг сосредоточил основные усилия на фронте?
По словам прездента, скопление россиян наблюдается на юге, на Запорожском направлении. Впрочем, главная цель оккупантов остается неизменной. Это Покровское направление.
Для них это важный город (Покровск – 24 Канал), они давно пытались его захватить. И для нас важный, потому что там наша линия обороны и наши рубежи,
– объяснил Зеленский.
Также в планах врага до конца апреля захватить Дружковку, Константиновку, Покровск. По мнению политика, это невозможно. Он напомнил, что противник не впервые устанавливает какой-то дедлайн, а потом проваливает его. Британская разведка, говорит президент, тоже не верит в реализацию российских планов.
Отдельно Зеленский отметил, что Украина ежемесячно уничтожает такое же количество оккупантов, сколько враг мобилизует. При этом численность российской группировки на территории Украины растет. Вероятно, это происходит за счет привлечения военнослужащих из стратегического резерва.
Для россиян это очень рискованно, потому что такими действиями "оголяют" свои границы с другими государствами, а там для них ситуация непростая.
Какова ситуация на фронте?
В интервью, опубликованном "РБК-Украина" 8 апреля, заместитель руководителя Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса заявил, что Россия имеет планы по созданию буферной зоны в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья. Однако пока оккупанты не имеют сил для реализации этих намерений.
Темпы наступления россиян в марте заметно снизились, но это не означает изменение их стратегии. Военный эксперт Давид Шарп объясняет, что Кремль рассчитывает на возможный слом украинской обороны в будущем и готов ждать. По его словам, Россия планирует воевать "в долгую" – даже еще 1 – 2 года, несмотря на большие потери. Сейчас оккупанты накапливают резервы, чтобы попытаться полностью захватить Донецкую область. В частности, они могут атаковать агломерацию Славянск–Краматорск с юго-запада и параллельно наступать прямо на эти города. Продвижение россиян остается медленным, но от своих целей они не отказываются.
С начала апреля россияне резко активизировали переброску сил из Донецка через Мариуполь на Запорожское направление. По словам руководителя Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, это является необычным явлением. Технику и подразделения снимают прямо с фронта и перемещают колоннами по 50 0 60 машин. Удивляет сразу несколько вещей: редкий маршрут через Мариуполь, большие и открытые колонны, а также то, что это происходит вне привычного графика. При этом на фронте нет активных боев, которые бы объясняли такую срочность. Это может означать либо скрытую подготовку к наступлению, в частности в районе Орехова, или изменение планов россиян.