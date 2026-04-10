Під час спілкування з журналістами глава держави розповів, на яких напрямках фронту ситуація найважча, передає 24 Канал.
Дивіться також ЗСУ змушують Росію воювати за своїми правилами: інтерв'ю снайпера зі США, що бився проти окупантів
Де ворог зосередив основні зусилля на фронті?
За словами прездента, скупчення росіян спостерігається на півдні, на Запорізькому напрямку. Втім, головна ціль окупантів залишається незмінною. Це Покровський напрямок.
Для них це важливе місто (Покровськ – 24 Канал), вони давно намагалися його захопити. І для нас важливе, бо там наша лінія оборони й наші рубежі,
– пояснив Зеленський.
Також у планах ворога до кінця квітня захопити Дружківку, Костянтинівку, Покровськ. На думку політика, це неможливо. Він нагадав, що противник не вперше встановлює якийсь дедлайн, а потім провалює його. Британська розвідка, каже президент, теж не вірить у реалізацію російських планів.
Окремо Зеленський зазначив, що Україна щомісяця знищує таку ж кількість окупантів, скільки ворог мобілізує. При цьому чисельність російського угруповання на території України зростає. Ймовірно, це відбувається за рахунок залучення військовослужбовців зі стратегічного резерву.
Для росіян це дуже ризиковано, бо такими діями "оголюють" свої кордони з іншими державами, а там для них ситуація непроста.
Яка ситуація на фронті?
В інтерв'ю, опублікованому "РБК-Україна" 8 квітня, заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса заявив, що Росія має плани щодо створення буферної зони у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров'я. Однак наразі окупанти не мають сил для реалізації цих намірів.
Темпи наступу росіян у березні помітно знизилися, але це не означає зміну їхньої стратегії. Військовий експерт Давид Шарп пояснює, що Кремль розраховує на можливий злам української оборони в майбутньому і готовий чекати. За його словами, Росія планує воювати "в довгу" – навіть ще 1 – 2 роки, попри великі втрати. Зараз окупанти накопичують резерви, щоб спробувати повністю захопити Донецьку область. Зокрема, вони можуть атакувати агломерацію Слов'янськ–Краматорськ із південного заходу та паралельно наступати прямо на ці міста. Просування росіян залишається повільним, але від своїх цілей вони не відмовляються.
З початку квітня росіяни різко активізували перекидання сил із Донецька через Маріуполь на Запорізький напрямок. За словами керівника Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, це є незвичним явищем. Техніку й підрозділи знімають прямо з фронту та переміщують колонами по 50 0 60 машин. Дивує одразу кілька речей: рідкісний маршрут через Маріуполь, великі й відкриті колони, а також те, що це відбувається поза звичним графіком. При цьому на фронті немає активних боїв, які б пояснювали таку терміновість. Це може означати або приховану підготовку до наступу, зокрема в районі Оріхова, або зміну планів росіян.