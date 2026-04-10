Про це президент України повідомив під час спілкування із журналістами, передає 24 Канал.

Як Росія поповнює армію через втрати?

Президент Зеленський заявив, що Сили оборони України щомісяця знищують стільки ж окупантів, скільки Росія мобілізує. Однак, попри втрати, чисельність ворожих угрупувань на фронті зростає шляхом залучення резервістів.

Протидію збільшення кількості російських солдатів глава держави вже обговорив із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим.

Вважаємо, що для росіян це ризикований крок, бо такими діями вони послаблюють свої кордони з іншими державами, а там для них ситуація непроста,

– зазначив Зеленський.

Цікаво те, що весняний наступ Росії на фронті провалюється, заявив 24 Каналу ветеран міжнародного легіону Метью Семпсон. Ворог зазнає більших втрат, ніж Україна, бо СОУ змушують окупантів воювати за українськими правилами.

До того ж російська армія поставила собі за мету захопити Дружківку, Костянтинівку та Покровськ до кінця квітня, додав президент.

Це неможливо, але вони вже не вперше визначають якийсь термін і тепер поставили собі такий показник,

– вважає Зеленський.

Таку ж оцінку, за словами українського лідера, дає й британська розвідка.

