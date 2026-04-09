Таку думку 24 Каналу висловив снайпер морської піхоти США, ветеран і доброволець міжнародного легіону Метью Семпсон, зауваживши, що навіть за таких умов Росія не здатна досягти успіхів.
Чому захлинувся весняний наступ Росії?
Снайпер морської піхоти США зазначив, що бої йдуть щодня, але значного просування у Росії немає. Дуже часто противник навпаки втрачає позиції і зазнає шалених втрат серед особового складу. Росія зазначає значно більших втрат, ніж українська сторона, і для нас це обнадійливий фактор.
Водночас Сили оборони проводять успішні контратаки на Півдні, зокрема у Херсонській та Запорізькій областях. За словами Семпсона, Україна тісно співпрацює з деякими західними партнерами, використовуючи різні тактики, залежно від наявиних ресурсів.
Сили оборони добре знаходять різні способи використовувати слабкості Росії і змушувати її воювати за українськими правилами. Це надзвичайно потужний чинник у бою,
– зазначив ветеран міжнародного легіону.
Зараз у росіян проблеми з логістикою і забезпеченням на передові позиції – це їхня історично слабка сторона, яка проявлялося в обох світових війнах. Росіяни просто не вміли вибудовувати нормальну системи забезпечення, на відміну від Заходу, який у цьому сильний.
Битву зазвичай виграють військові на Землі, але війну зазвичай виграє логістика,
– наголосив Семпсон.
Україна має багато західних партнерів, які можуть допомагати розвʼязувати логістичні проблеми. Росія ж немає такого партнерства ні з ким, хто був би подібний на нас за якістю логістики. Тому відбувається так багато поразок з боку Росії на полі боя.
Зверніть увагу! Українські контратаки змусили російські війська перекидати підрозділи на Олександрівський і Гуляйпільський напрямки, що послаблює їхні позиції на Донеччині. У результаті командування РФ опинилося перед вибором: стримувати український тиск на півдні чи зберігати резерви для наступу на так званий "пояс фортець" у Донецькій області.
Які плани росіян на весну?
Президент Володимир Зеленський повідомив, що російські війська намагаються повністю захопити Покровський напрямок до кінця квітня, однак не мають достатніх ресурсів. Ворог зазнає значних втрат і не демонструє суттєвого просування, тоді як українські сили досягають локальних успіхів.
Він також наголосив, що будь-які розмови про передачу Донбасу Росії є неприйнятними, адже це створює загрозу нових атак, зокрема на Харків, і може призвести до внутрішнього розколу та послаблення незалежності України.
Попри безперервні атаки по всій лінії фронту, російські війська не досягають значних результатів. Натомість Сили оборони успішно діють поблизу Покровська та знищують ворожі диверсійні групи ще на підступах до населених пунктів.